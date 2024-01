Riesen-Stau nach Unfall auf A30

Bünde - Am heutigen Mittwoch kam es zu einem schweren Unfall auf der A30 .

Nach einem Unfall auf der A30 staute es sich auf mehrere Kilometer. (Symbolbild) © AFP/INA FASSBENDER

Zwischen Bünde und Bruchmühlen habe es gegen 10 Uhr gekracht, berichtet die Polizei.

Ersten Informationen zufolge kam es am Stauende zur folgenschweren Kollision. Eine Person sei in ihrem VW Golf eingeklemmt worden, nachdem sie in einen Laster crashte.

Es staute sich zunächst auf mehrere Kilometer. Inzwischen beträgt der Zeitverlust "nur noch" rund eine halbe Stunde.

Die Aufhebung der Sperrung in Richtung Osnabrück sei seit 14 Uhr in Vorbereitung.