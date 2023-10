Autos kollidieren frontal auf A38: Beide Wagen in Straßengraben geschleudert

Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr war vor Ort. © Polizeiinspektion Halle

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Halle an der Saale war der Fahrer eines Opel Astra auf der A38 nahe Allstedt in Richtung Leipzig unterwegs, als er gegen 5 Uhr am Morgen von der Fahrbahn abkam und mit einem Opel Merida kollidierte.

Der Opel Merida drehte sich durch die Wucht des Aufpralls mehrfach, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Auch der Fahrer des Opel Astra verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit der Leitplanke und wurde durch diese in die Luft gehoben. Er überschlug sich mehrfach und landete ebenfalls im Straßengraben.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 18.000 Euro.