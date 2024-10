Kleintransporter verunglückt auf A38: Autobahn die ganze Nacht gesperrt

Bleicherode - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen ist am Mittwochabend der Fahrer eines Kleintransporters verunglückt.

Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Streckenabschnitt der A38 für mehrere Stunden. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war der Mann am Mittwochabend in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs gewesen.

Zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und dem Dreieck Großwechsungen kam er kurz vor Mitternacht aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab.

Der Transporter kippte in der Folge um und blieb seitlich liegen. Den Angaben nach überstand der Kleintransporter-Fahrer den Unfall unverletzt.

Der Streckenabschnitt der A38 musste wegen der schwierigen Bergungsarbeiten für etwa sechs Stunden gesperrt werden.