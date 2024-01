10.01.2024 07:50 Laster kracht auf A38 in parkenden Sattelzug: Autobahn Richtung Leipzig voll gesperrt!

Von Juliane Bonkowski

Sangerhausen - Vollsperrung der A38 in Richtung Leipzig! Ein Lastwagen ist in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Mansfeld-Südharz in einen parkenden Sattelzug gekracht – zwei Menschen wurden verletzt. Bei dem verhängnisvollen Crash kippte der falsch parkende Laster um, verlor große Teile seiner Ladung. © Polizeiinspektion Halle (Saale) Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich das Unglück auf der Autobahn gegen 2 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig am Parkplatz Helmetal. Ersten Ermittlungen zufolge parkte der 66-jährige aus Nordrhein-Westfalen stammende Fahrer seine Sattelzug-Kombination dort am Ende der Beschleunigungsspur, um seine Nachtruhe zu halten. Ein fataler Fehler, denn ein 49-Jähriger aus Halle krachte mit seinem Laster in das falsch abgestellte Gespann. Dieses rutschte daraufhin in den Graben und kippte um. Dabei verteilte sich kistenweise Fleisch, das er geladen hatte, über das angrenzende Feld. Unfall A38 A38: Fahrer verliert bei Schneegestöber Kontrolle über Auto, Lkw kracht in Unfallstelle Beide Fahrzeugführer haben laut Polizei Verletzungen erlitten – einer musste sogar mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Erfurt geflogen werden. Zur Höhe des Sachschadens lagen am Morgen noch keine Informationen vor. Neben Polizei und Rettungsdienst waren zahlreiche Kameraden samt neun Fahrzeugen von mehreren Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort. Die A38 ist seit dem verhängnisvollen Unfall in Richtung Leipzig voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt Autofahrern die Umleitung Richtung Halle über Bennungen, Hohlstedt, Wallhausen und Sangerhausen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Halle (Saale)