Nach Unfall auf A38: Biker in Krankenhaus verstorben!

Lebensbedrohlich verletzt wurde der Biker am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch verstarb er. © Silvio Dietzel

Der 43-Jährige ist am Mittwoch - am Tag nach dem Unfall - in einem Krankenhaus verstorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Autobahnpolizeiinspektion gegenüber TAG24.

Der Unfall hatte sich am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Leipzig zwischen Großwechsungen und Nordhausen-West ereignet.

Laut Polizeiangaben war der Motorradfahrer hinter einem Transporter unterwegs. Dann wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Jedoch scherte auch der Transporter aus. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision.

Laut Polizei wurde der Biker gegen die Leitplanke geschleudert und fiel von seiner Maschine ab. Erst einige Meter später sei der 43-Jährige zum Liegen gekommen, hieß es.