Renault kracht auf Wohnmobil: Ein Toter (†38) bei Unfall auf der A38

Bad Lauchstädt - Bei einem schweren Unfall auf der A38 bei Bad Lauchstädt im Saalekreis ist am Montagnachmittag ein 38-jähriger Renault-Fahrer ums Leben gekommen.

Die Polizei musste die A38 im Zuge der Unfallaufnahme bis etwa 19.50 Uhr vollständig sperren. (Symbolbild) © summertime72/123RF

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nahe des Autobahndreiecks Halle-Süd auf ein Wohnmobil aufgefahren. Der Fahrer (60) des Wohnmobils verlor daraufhin die Kontrolle über sein Gefährt, drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Sowohl die Insassen des Wohnmobils als auch der Renault-Fahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten zunächst befreit werden.

Für den 38-Jährigen kam dabei jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wohnmobils und seine 61-jährige Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. An Bord des Fahrzeugs befand sich zudem ein Hund, der leichte Verletzungen erlitt. Er wurde an die Tierrettung übergeben.

Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden.