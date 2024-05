Schwerer Unfall auf A38: VW-Fahrer kracht im Baustellenbereich in Schilderwagen

Leinefelde-Worbis - Schwerer Verkehrsunfall zum Wochenstart auf der A38 in Thüringen !

Die Feuerwehr hatte mächtig zu tun: Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn, außerdem lief Flüssigkeit auf die Fahrbahn. © Silvio Dietzel

Das Unglück hatte sich gegen 12 Uhr im Bereich einer Baustelle in Fahrtrichtung Göttingen abgespielt.

Zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt war ein VW-Fahrer aus bislang noch ungeklärten Gründen in einen stehenden Schilderwagen gekracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW sowie dem Schilderwagen samt Lkw entstand erheblicher Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.