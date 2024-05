Unfall auf der A38: Laster kippt in Graben, Fahrer schwer verletzt!

Berga - Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der A38 nahe der Gemeinde Berga ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) zu einem schweren Unfall mit einem Lastwagen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Hier kippte der Laster in einen Graben. Der 51-jährige Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern an. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Göttingen bleibt daher vorerst gesperrt.

Erstmeldung: 21. Mai, 9.26 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 9.52 Uhr.