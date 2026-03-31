Überall Scherben: Trümmerfeld aus Bierpullen legt Autobahn lahm

Hildesheim - Ein Trümmerfeld aus leeren Bierpullen hat am Dienstagmorgen die A39 vor Hildesheim lahmgelegt.

Infolge des Unfalls wurde das Leergut mehrere Meter weit verteilt. © Polizeiinspektion Hildesheim

Als der Fahrer (59) eines Lastwagens gegen 8.15 Uhr eine Baustelle zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Autobahnanschlussstelle Westlinde passierte, verrutschten die geladenen Kisten voller Leergut.

Wie die Polizeiinspektion Hildesheim mitteilte, schleuderten die ungesicherten Bierkisten durch die Abdeckplane und verteilten sich auf der Fahrbahn.

Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Auch der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.

Gegen den 59-Jährigen wurde unterdessen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet.

Die Aufräumarbeiten in dem betroffenen Autobahnabschnitt dauerten bis in den Nachmittag. Die Fahrbahn in Richtung Wolfsburg musste dafür voll gesperrt werden.