Überall Scherben: Trümmerfeld aus Bierpullen legt Autobahn lahm
Hildesheim - Ein Trümmerfeld aus leeren Bierpullen hat am Dienstagmorgen die A39 vor Hildesheim lahmgelegt.
Als der Fahrer (59) eines Lastwagens gegen 8.15 Uhr eine Baustelle zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Autobahnanschlussstelle Westlinde passierte, verrutschten die geladenen Kisten voller Leergut.
Wie die Polizeiinspektion Hildesheim mitteilte, schleuderten die ungesicherten Bierkisten durch die Abdeckplane und verteilten sich auf der Fahrbahn.
Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Auch der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.
Gegen den 59-Jährigen wurde unterdessen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet.
Die Aufräumarbeiten in dem betroffenen Autobahnabschnitt dauerten bis in den Nachmittag. Die Fahrbahn in Richtung Wolfsburg musste dafür voll gesperrt werden.
Bildaufnahmen zeigen derweil ein Trümmerfeld aus grünen Flaschen des Bierherstellers "Beck's", das sich über mehrere Meter erstreckt. Die Bierkästen, aus denen sie rausflogen, wurden fein säuberlich an der Leitplanke aufgereiht.
Titelfoto: Polizeiinspektion Hildesheim