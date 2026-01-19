 1.629

Audi kracht mehrfach gegen Leitplanke: Frau eine Stunde lang eingeklemmt!

Am Montag ist eine 28-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der A39 bei Winsen verunglückt. Sie wurde im Wrack eingeklemmt und schwer verletzt.

Von Bastian Küsel

Winsen (Luhe) - Schlimm: Am Montag ist eine 28-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der A39 bei Winsen (Luhe) in Niedersachsen verunglückt. Sie wurde schwer verletzt.

Der Audi der 28-Jährigen wurde bei dem Unfall völlig zerstört.  © Lenthe-Medien

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 9.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Winsen-West in Fahrtrichtung Maschener Kreuz ereignet hatte.

Demnach war die 28-Jährige mit ihrem Audi auf der linken Spur unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen prallte gegen die Leitplanke und schleuderte über die Fahrbahn, ehe er nach mehreren weiteren Kollisionen mit der Planke schließlich zum Stehen kam.

Die 28-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden, was rund eine Stunde dauerte. Mit schweren Verletzungen kam sie ins Krankenhaus. Der Audi wurde völlig zerstört.

Die Feuerwehr musste die Frau mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien.  © Lenthe-Medien

Während der Bergungsarbeiten musste die A39 voll gesperrt werden. Laut dem Sprecher staute es sich auf rund drei Kilometern. Seit dem späten Vormittag ist die Autobahn wieder frei, es kommt aber noch zu Beeinträchtigungen.

Titelfoto: Lenthe-Medien

