Vollsperrung auf der A39: Transporter-Fahrer muss reanimiert werden

Handorf/Landkreis Lüneburg - Schwerer Unfall und Vollsperrung auf der A39 in Richtung Hamburg !

Der Transporter sowie das Wohnmobil (im Hintergrund) wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Polizeiinspektion Harburg

Wie ein Sprecher der Polizei Harburg am Nachmittag mitteilte, fuhr ein 55-jähriger Lüneburger in Höhe der Anschlussstelle Handorf mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit in die dortige Baustelle und anschließend auf ein vor ihm fahrendes Wohnmobil auf.

Der Unfallfahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort von den Rettungskräften reanimiert werden musste.

Der 71-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt.

Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus nach Lüneburg gebracht.