26.01.2024 08:49 A4 Richtung Frankfurt: Transporter-Fahrer kracht mit Tier zusammen, dann brennt sein Fahrzeug

Auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main hat am frühen Freitagmorgen ein Kleintransporter gebrannt.

Von Christian Rüdiger

Jena - Auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main hat am frühen Freitagmorgen ein Kleintransporter gebrannt. Wegen des Löscheinsatzes der Feuerwehr war die A4 bei Jena für eine Stunde voll gesperrt. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Das Fahrzeug war zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala in Flammen aufgegangen. Zuvor war der polnische Fahrer mit einem Wildtier zusammengestoßen, wie er gegenüber der Autobahnpolizei erklärte. Wegen des anschließenden Rettungs- und Feuerwehreinsatzes musste die A4 in Richtung Frankfurt am Main wurde eine Stunde voll gesperrt werden. Unfall A4 Stauende übersehen? 83-Jähriger lebensbedrohlich verletzt Darüber hinaus wurden der Jagdberg- und Lobdeburgtunnel - ebenfalls in Fahrtrichtung Frankfurt - kurzzeitig gesperrt. Der Kleintransporter-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro.

