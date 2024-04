Auf Rastplatz: 53-Jähriger gerät mit Auto unter Lkw und stirbt in Flammen-Wrack!

Frechen - Ein Autofahrer ist auf einem Raststätten-Parkplatz an der A4 bei einem Unfall in seinem brennenden Wagen ums Leben gekommen.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-jährigen Autofahrers feststellen. © Patrick Schüller

Der 53-Jährige sei von der Autobahn 4 abgefahren und an der Raststätte Frechen-Nord unter den Auflieger eines parkenden Lkw geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Köln.

Der Unfall habe sich bereits am Montagabend ereignet.

Nach Angaben der Feuerwehr in Frechen hätten Anrufer gemeldet, dass sich in dem Auto unter dem Lkw noch ein Mensch befinde und der Wagen zu brennen beginne.

Erst mit Spezialgerät habe das massiv eingeklemmte Auto unter dem Lkw hervorgezogen werden können.

Der Notarzt habe danach nur noch den Tod des Fahrers feststellen können.