Auto-Brand im Baustellenbereich: A4 bei Dresden komplett dicht

Dresden/Wilsdruff - Feuer im Baustellenbereich! Am Sonntagvormittag ging ein Auto auf der A4 Richtung Chemnitz in Flammen auf.

Ein brennender Ssangyong Korando musste auf der A4 nahe Wilsdruff gelöscht werden. Dafür nutzten Einsatzkräfte die Gegenfahrbahn. © Roland Halkasch

"Die 38-jährige Fahrerin des Wagens informierte uns gegen 10.50 Uhr über den Brand", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Einsatzkräfte rückten daraufhin zum gemeldeten Unglücksort zwischen Raststätte "Dresdner Tor" und Anschlussstelle Wilsdruff aus, wo es bereits am Samstag wegen eines Unfalls zu Behinderungen kam.

Auch dieses Mal blieb eine Vollsperrung nicht aus. Kurzzeitig waren sogar beide Fahrtrichtungen im Zuge der Brandbekämpfung dicht. "Mit dem Wasserwerfer des Großtanklöschfahrzeugs konnte das Feuer rasch gelöscht werden", schrieben die Wilsdruffer Kameraden nach Einsatz-Abschluss in den sozialen Netzwerken.

Sowohl die 38-Jährige als auch alle weiteren Insassen konnten sich laut Polizei rechtzeitig ins Freie retten. Sie blieben unverletzt.

Am betroffenen Ssangyong Korando entstand dagegen ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. "Die Hitzeeinwirkung auf den Asphalt führte zudem zu einem 5000-Euro-Schaden", so der Polizei-Sprecher.