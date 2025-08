Mega-Stau auf A4 in Sachsen! Umgekippter Lkw legt Autobahn stundenlang lahm

Hainichen - Mega-Stau auf der A4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen)! Am Freitagmorgen kippte ein tonnenschwerer Lkw um und landete quer auf der Fahrbahn. Die A4 wurde in Richtung Dresden komplett gesperrt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.

Zudem bestand der Verdacht, dass der Diesel in die nahe gelegene Striegis, einen Nebenfluss der Freiberger Mulde, sickert. Aus diesem Grund setzte die Feuerwehr Kraftstoff-Sperren ein, um eine mögliche Verbreitung im Fluss zu stoppen.

Schnell rückten Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr an. Die Autobahn wurde in Richtung Dresden gesperrt - zahlreiche Autofahrer standen im Stau.

Der Lkw muss nun aufwendig geborgen werden. Ein Kran soll das Fahrzeug aufrichten. © Härtelpress

Der umgestürzte Laster muss nun mühsam geborgen werden. Wie TAG24 erfuhr, soll das tonnenschwere Fahrzeug gegen 13 Uhr aufgerichtet werden - anschließend wird der Lkw abgeschleppt.

In dieser Zeit bleibt die A4 in Richtung Dresden weiter komplett gesperrt. Vermutlich wird die Bergungsaktion noch bis zum Nachmittag dauern.



Autofahrer müssen daher die Autobahn umfahren - doch auch die Nebenstraßen sind derzeit überlastet, auch dort kommt es zu Stau. Eine Geduldsprobe für Autofahrer. Zumal Autos, Transporter und Laster bereits auf der A4 fast bis Chemnitz stehen. "Der Verkehr der Richtungsfahrbahn Dresden wird an der Anschlussstelle Hainichen abgeleitet", teilt die Polizei mit.

Auf der A4 in Richtung Dresden scheint am Freitag der Wurm drin zu sein: Am Vormittag überschlug sich ein Mitsubishi bei Glauchau (Landkreis Zwickau). Auch hier wurde die Autobahn gesperrt.

Erstmeldung: 1. August, 8.42 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.56 Uhr