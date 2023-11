Biber-Alarm auf der A4! Umgenagter Baum trifft Auto

Allerdings erfolgte keine "Festnahme": "Der Biber ist flüchtig", so Polizeisprecher Sven Möller (45). Schaden an Leitplanke, Wildzaun und Auto: 1200 Euro.

Weitere angenagte Bäume werden jetzt geprüft und möglicherweise gefällt. © Holm Helis

"Wir konnten Merkmale von Biberspuren am Baum erkennen", bestätigt auch Andrej Seihn (45), Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ohorn, die mit elf Kameraden und drei Fahrzeugen anrückte.

"Wir haben mit der Polizei die Verkehrsabsicherung vorgenommen und den Baum zurückgeschnitten", so Andrej Seihn. Rund 75 Minuten dauerte der tierische Einsatz. Der Verkehr wurde während dieser Zeit auf der linken Fahrspur vorbeigeleitet.



Doch der Biber hat noch mehr auf dem Kerbholz: Weitere Bäume in der Umgebung sind ebenso angenagt. Die Autobahnmeisterei wird die Bäume begutachten und eventuell weitere Fällungen vornehmen.

"So einen Einsatz haben wir in der Vergangenheit noch nicht gehabt", so der Gemeindewehrleiter, der mit seinen Kameraden an dieser Stelle schon öfter dort ansässige Schwäne von der Autobahn gerettet hat.