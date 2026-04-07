BMW-Fahrerin bleibt auf Beschleunigungsstreifen stehen: Stau nach Karambolage auf A4

Bautzen - Eine heftige Karambolage sorgte auf der A4 am Dienstagmorgen für Stau.

Auf der A4 hat es am Dienstagmorgen ordentlich gekracht. © JKFOTOS / Jens Kaczmarek

Auslöser der Unfallkette, an der insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt gewesen sind, war eine BMW-Fahrerin (71), die an der Anschlussstelle Weißenberg (Landkreis Bautzen) auf die A4 auffahren wollte.

Aufgrund der hohen Verkehrsdichte schaffte es die 71-Jährige nicht, nach links auf die Autobahn einzufädeln, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte. Am Ende des Beschleunigungsstreifens blieb sie einfach stehen.

Ein nachfolgender VW-Fahrer (50) versuchte noch auszuweichen und zog mit seinem Tiguan an der BMW-Fahrerin vorbei direkt auf die Autobahn, wo er dann mit einem Lkw-Fahrer (49) kollidierte. Zuvor hatte der 50-Jährige auch den BMW noch touchiert.

Den Schlusspunkt des Unfalls setzte die anschließende Vollbremsung des Lasters: Ein nachfolgender Škoda-Fahrer (35) konnte nicht mehr reagieren und rauschte dem Lkw ins Heck.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Alle Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 56.000 Euro.