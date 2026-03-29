Unfall mit drei Fahrzeugen: A4 mehrere Stunden dicht, Auto schleudert aufs Dach

Bautzen - Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat in der Nacht bei Bautzen für eine mehrstündige Sperrung der A4 gesorgt. Ein 56 Jahre alter Autofahrer wurde schwer und ein weiterer Fahrer im Alter von 40 Jahren leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Autobahn war mehrere Stunden lang gesperrt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Autobahn war viereinhalb Stunden Richtung Görlitz gesperrt, inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr an der Anschlussstelle Bautzen Ost ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf das Auto des 40-Jährigen auf.

Der Wagen des 40-Jährigen schleuderte demnach in den Pkw des 56-Jährigen. Das Auto des 56-Jährigen überschlug sich, landete auf dem Dach und stieß gegen eine Notrufsäule. Der Sachschaden wurde auf rund 80.000 Euro beziffert.

Die Polizei hatte zunächst von drei Verletzten berichtet.

Der 50-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Technische Hilfswerk half bei der Sperrung und der Reinigung der A4.

Originalartikel von 10.12 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.46 Uhr.