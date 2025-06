03.06.2025 10:58 1.825 Chemnitz: Stau nach Lkw-Crash auf A4

Auf der A4 in Chemnitz krachte es am Dienstagmorgen: Ein Lkw knallte in eine Baustellen-Absperrung. Es bildete sich Stau.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Lkw-Crash auf der A4 in Chemnitz am Dienstagmorgen! Alles in Kürze Lkw-Crash auf A4 in Chemnitz

Unfall vor Ausfahrt Chemnitz-Mitte

Stau in Fahrtrichtung Erfurt

Unfallstelle mittlerweile geräumt

Polizei ermittelt Ursache und Verletzte Mehr anzeigen Der Lkw wurde im Frontbereich beschädigt - Fahrzeugteile verteilten sich auf der Autobahn. © Härtelpress Gegen 8 Uhr knallte es kurz vor der Ausfahrt Chemnitz-Mitte gewaltig. Ein Lkw fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf eine Baustellen-Absperrung - Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn, der Laster wurde im Frontbereich beschädigt. Die Autobahn musste aufgrund des Unfalls teilweise gesperrt werden. In Fahrtrichtung Erfurt bildete sich Stau. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, der Verkehr fließt wieder. Wie es zum Unfall kommen konnte und ob es Verletzte gibt, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Härtelpress