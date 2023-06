Crash auf A4: Sattelschlepper rast in Baustellenfahrzeug - Arbeiter schwer verletzt

Bautzen - Auf der A4 bei Bautzen kam es am heutigen Donnerstag zu einem üblen Unfall . Aus noch zu klärender Ursache rauschte ein Laster in ein Baustellenfahrzeug. Eine Person kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autobahn blieb für Stunden voll gesperrt.

Auch der Laster wurde in Mitleidenschaft gezogen. "Der Sattelzug rutschte ins Bankett, brach durch den Wildzaun und blieb um 90 Grad gedreht im Feld liegen", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Kurze Zeit später der Schock: Ein Sattelschlepper raste in den Schilderwagen und krachte schließlich in den Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter von der Fahrbahn geschoben und kippte auf die linke Seite. Der Schilderwagen wurde indes völlig zerstört.

Ein Autobahn-Arbeiter parkte seinen orangefarbenen Mercedes Sprinter auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg. Am Sprinter angekoppelt: Ein Schilderwagen, der Autofahrer auf Bauarbeiten hinweist.

Wie die Polizei auf TAG24 -Nachfrage bestätigte, kam es am heutigen Donnerstag gegen 15.45 Uhr zu einem schlimmen Crash mit einem Schwerverletzten.

Der Fliesen-Laster verlor Teile seiner Ladung und rauschte aufs Feld. © Lausitznews.de

Sofort eilten Feuerwehr, Notfallsanitäter und Polizei an die Unglücksstelle, begannen die Wracks zu sichern und sich um die Verunfallten zu kümmern.

Der Fahrer des Sattelzuges stand unter Schock. Der Autobahn-Arbeiter wurde hingegen schwerst verletzt und per Rettungsheli in ein Krankenhaus nach Dresden geflogen, erklärte der Sprecher weiter. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.

Weil der Fliesen-Laster jedoch als Gefahrengut-Transporter deklariert war, musste auch der Gefahrstoffzug des Landkreises Bautzen angefordert werden. Glücklicherweise waren jedoch keine giftigen Chemikalien im Spiel.

40 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort. Auch das THW unterstützte den Einsatz.

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich zügig um den ramponierten Sprinter. Der Laster nebst Ladung soll dagegen erst in den nächsten Tagen geborgen werden.

Zu Alter und Nationalität der Verunfallten sowie zum entstandenen Sachschaden konnte der Polizei-Sprecher noch keine Angaben machen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen - ein Havariekommissar ist vor Ort.

Für die Dauer des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die A4 blieb zwischen Bautzen-Ost und Weißenberg für Stunden gesperrt. Gegen 19 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben.