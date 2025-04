Drei Schwerverletzte nach Unfall auf A4 in Sachsen: Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Hohenstein-Ernstthal - Schwerer Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) in der Nacht auf Sonntag! Ein VW kam von der Autobahn ab und landete kopfüber auf dem Dach. Drei Insassen wurden schwer verletzt - darunter auch ein Kind. Die A4 musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Kurz vor 6 Uhr konnte die A4 in Richtung Erfurt wieder freigegeben werden.

Die drei Insassen wurden durch den heftigen Crash schwer verletzt. "Es entstand ein Sachschaden von 19.000 Euro", so ein Polizeisprecher.

Zwei Personen (28, 35) und ein Kind konnten das völlig zerstörte Fahrzeug selbstständig verlassen. Schnell rückten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei an - die Autobahn wurde in Richtung Erfurt komplett gesperrt.

Erst am Freitag krachte es auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal gewaltig. Ein Audi, der ebenfalls in Richtung Erfurt unterwegs war, kam von der Autobahn ab und landete in einem Wald. Der Fahrer (49) hatte Glück im Unglück - er blieb unverletzt.