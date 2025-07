24.07.2025 09:38 949 Auto in Flammen! Audi brennt an A4-Auffahrt aus

Feueralarm am frühen Morgen an der A4 bei Berbersdorf ging ein Audi in Flammen auf!

Von Lena Plischke

Berbersdorf - Früher Schock für Autofahrer an der A4! Gegen 5.45 Uhr wurde am Donnerstagmorgen ein brennendes Auto an der Auffahrt Berbersdorf (Striegistal, Landkreis Mittelsachsen) gemeldet. Alles in Kürze Audi brennt an A4-Auffahrt in Berbersdorf aus

Brand wurde gegen 5:45 Uhr gemeldet

Technischer Defekt soll Auslöser gewesen sein

Niemand verletzt, Feuerwehr löschte das Auto

Polizei ermittelt zur Brandursache Mehr anzeigen Das Auto brannte vollständig aus. © EHL Media/Tim Meyer Auf dem Pendlerparkplatz direkt an der Autobahnauffahrt geriet ein Audi plötzlich in Brand. Die Besitzer des Wagens alarmierten sofort die Feuerwehr, doch das Auto war bereits in Flammen. Ersten Informationen zufolge soll ein technischer Defekt Auslöser für den Brand gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Unfall A4 Neuwagen kracht bei Regen in Leitplanke: Totalschaden auf der A4 Unfall A4 Mercedes überschlägt sich auf der A4: Zwei Verletzte bei Aquaplaning-Crash Die Einsatzkräfte rückten zügig an und löschten das Fahrzeug zuerst mit Wasser, dann mit Löschschaum. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. Was für ein technischer Defekt und ob noch ein anderes Problem hinter dem Feuer steckt, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: EHL Media/Tim Meyer