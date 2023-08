Erneuter Unfall auf A4: Volvo und Lkw krachen zusammen

Chemnitz - Wegen eines Unfalls auf der A4 war am Montagnachmittag die Ausfahrt Chemnitz-Mitte vorübergehend blockiert.

Der Volvo kam an der linken Leitplanke der Autobahnabfahrt zum Stehen. © Haertelpress

Gegen 13.30 Uhr war ein Volvo-Fahrer in Fahrtrichtung Dresden unterwegs, als er die Ausfahrt Chemnitz-Mitte, stadtauswärts, nahm.

Ersten Informationen zufolge kam es dort im Bereich der Ausfahrt Chemnitz-Mitte zum Zusammenstoß zwischen dem Volvo und einem Lkw.

Das Auto kam links an der Leitplanke in der Autobahnabfahrt zum Stehen. An der rechten Seite zeigte das Fahrzeug starke Schäden auf. Der Volvo war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.