Fünf Verletzte und 45.500 Euro Sachschaden bei Unfall auf A4

Bei einem Unfall auf der A4 sind am Samstag fünf Personen verletzt worden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Am Samstagvormittag war ein Suzuki-Fahrer (88) auf der A4 Richtung Dresden unterwegs, als er auf Höhe der Ortslage Hainichen aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam.

Er krachte gegen die mittlere Leitplanke, fuhr dann noch 50 Meter weiter. Dort knallte er mit einem Mercedes (Fahrer: 52 Jahre) zusammen, der verkehrsbedingt abbremste.

"Dadurch wurde der Mercedes auf einen vorausfahrenden Mercedes (Fahrerin: 41 Jahre) aufgeschoben und dieser weiterhin auf den davor befindlichen Skoda (Fahrer: 24 Jahre). In Folge des Unfalles gerieten der Suzuki und der erste Mercedes in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden", teilte die Polizei weiter mit.

Der 88-Jährige, die 41-Jährige und ein weiterer 13-jähriger Insasse im Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäusern gebracht werden.

Der 52-jährige Mercedes-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.

An den Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.500 Euro.