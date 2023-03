Heftiger Crash auf der A4: Feuerwehr muss Seat-Fahrerin aus ihrem Auto schneiden

Chemnitz - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der A4 ein schwerer Unfall.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20 Uhr auf die A4 in Höhe vom Kreuz Chemnitz gerufen, nachdem dort eine Seat-Fahrerin verunfallt war.

Zur Bergung musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Später wurde der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kommt es am Abend zu Stau am Kreuz Chemnitz.