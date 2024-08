Horror-Crash in Sachsen: Subaru überschlägt sich auf A4 und brennt aus!

Nieder Seifersdorf - Horror-Crash auf der A4 : Weil ein Sattelzug ihn übersah, kam ein Subaru am Freitagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf ( Sachsen ) von der Straße ab, überschlug sich und brannte völlig aus.

Der Subaru wurde von der Fahrbahn geschleudert und völlig zerstört. © LausitzNews.de/Philipp Grohmann

Wie die Polizei Görlitz mitteilte, war ein litauischer Sattelzug am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der A4 von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs, als er am Kilometer 76,4 zum Überholen auf den linken Fahrstreifen ausscherte.

Dabei achtete er offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr und übersah einen 30-Jährigen mit seinem Subaru Impreza, so die Polizei weiter.

Das Allrad-Auto kam daraufhin nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und zerstörte einen Wildschutzzaun. Das Auto blieb auf einer Wiese liegen und brannte noch am Unfallort innerhalb von Minuten vollständig aus.

Der Verursacher hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter und entfernte sich von der Unfallstelle.