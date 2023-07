Kleintransporter desaströs zerstört: Neun Verletzte nach Unfall auf A4

Löbichau - Auf der A4 in Thüringen hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zahlreiche Personen wurden verletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz und kümmerten sich um die Verletzten. © NEWS5 / Breidert

Ein vollbesetzter Kleintransporter war nahe der Anschlussstelle Ronneburg auf einen stehenden Lkw aufgefahren, wie Florian Bubinger, organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes, erklärte.

Zur genauen Unfallursache liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt. Laut ersten Erkenntnissen der Beamten war der Lastwagen auf der mittleren Spur unterwegs, als der 49-jährige Transporter-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf ihn auffuhr.

Bei dem Crash wurden insgesamt neun Personen verletzt. Wie Bubinger mitteilte, konnten sich alle Insassen aus dem "desaströs zerstörten" Transporter befreien. Bei Ankunft der Rettungskräfte saßen die Verletzten vor bzw. hinter der Leitplanke.

Im Anschluss wurden sie medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main musste auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt werden.