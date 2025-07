Staus auf A4 Richtung Chemnitz und A13 Richtung Brandenburg

Dresden - Gleich zwei Staus rund um Dresden haben Autofahrern das Leben am Mittwochmittag schwer gemacht. Erst blieb ein Lkw auf der A4 zwischen Wilsdruff und Dreieck Nossen an einer Baustelle liegen, wodurch sich in Richtung Chemnitz ein kilometerlanger Stau bildete. Dann krachte es auf der A13 in Richtung Brandenburg kurz vor der Anschlussstelle Schönborn.