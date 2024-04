05.04.2024 18:53 4.273 Langer Stau auf A4: Nach einem Unfall kollidieren fünf weitere Autos

Zwei Unfalle sind auf der A4 bei Dresden am Freitag passiert. An einem waren fünf Autos beteiligt. Zudem ist die A17 in Richtung Dresden nach Unfall gesperrt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Schwerer Unfall auf der A4 bei Dresden! Mehrere Fahrzeuge sind beteiligt, sodass sich ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn in Richtung Görlitz gebildet hat. Auch auf der A17 krachte es. Auf der A4 bei Dresden kam es zu einem Unfall, der später einen weiteren Auffahrunfall nach sich zog. © Roland Halkasch Nach TAG24-Informationen sind gegen 15 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Dresden-Nord und der Anschlusstelle Hermsdorf auf der linken Fahrspur ein Kleinbus vom Typ Mercedes-Benz und ein weiteres Fahrzeug miteinander kollidiert. Anschließend geriet der Verkehr ins Stocken. Rund 500 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt sollen fünf weitere Fahrzeuge ineinander gefahren sein. Dabei soll es sich um zwei Škoda Superb, einen VW Golf, einen Kleintransporter Renault Trafic und ein Wohnmobil vom Typ Fiat handeln. Unfall A4 Krampfanfall auf der A4: Autofahrer stoppen Fahrzeug mit heldenhafter Aktion Der Stau in Richtung Görlitz soll zwischenzeitlich bis zu 10 Kilometer lang gewesen sein. In Richtung Görlitz hat sich ein langer Stau auf der Autobahn gebildet. © Roland Halkasch Unfall auf A17: Autobahn in Richtung Dresden gesperrt Ein Ford überschlug sich nach einem Zusammenstoß. © Marko Förster Gleichzeitig ist die Polizei an verschiedenen Orten bei Autobahn-Unfällen im Einsatz. Wie ein Sprecher der Dresdner Polizeidirektion am Nachmittag mitteilt, sind auf der A17 an der Auffahrt Pirna zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Ford sei ersten TAG24-Informationen zufolge daraufhin gegen die rechte Leitplanke gestoßen und habe sich anschließend überschlagen. Vier Personen seien dabei zu Schaden gekommen worden. Unfall A4 Fiat überschlägt sich auf A4: Oma und drei Enkelkinder schwer verletzt! Laut Polizei musste die A17 gesperrt werden. Erstmeldung von 17.22 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.53 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch