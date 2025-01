Lkw blockiert alle Fahrstreifen: A4 Richtung Frankfurt neun Stunden gesperrt

Erfurt - Am Donnerstagnachmittag ist ein Lkw auf der A4 bei Erfurt verunglückt.

Der Unfall führte zu einer stundenlangen Sperrung. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer kurz nach 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nohra und Erfurt-Vieselbach aus Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend durchfuhr der Sattelzug den Straßengraben. Beim Versuch gegenzulenken kippte der Lkw um und rutschte einige Meter über die Fahrbahn.

Danach kollidierte die Zugmaschine mit der Mittelleitplanke und der Auflieger des Lastwagens blockierte die Fahrstreifen der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und wurde für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein nachfolgender Autofahrer konnte den auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er blieb zwar unverletzt, dennoch wurde sein Wagen leicht beschädigt. Insgesamt spricht die Autobahnpolizei von einem Gesamtschaden von rund 150.000 Euro.

Wegen des Unfalls kam es auf der A4 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Da der Lkw quer auf der Fahrbahn lag und alle Fahrstreifen blockierte, war die A4 Richtung Frankfurt am Main für mehrere Stunden gesperrt. Auch in der Gegenrichtung konnte die linke Fahrspur zwischenzeitlich nicht genutzt werden, da das Führerhaus des Lkws in den Bereich hineinragte.