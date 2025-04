Getreide-Unfall auf A4 bei Erfurt: Lkw-Fahrer wird schwarz vor Augen

Erfurt - Auf der A4 bei Erfurt kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall .

Der Lkw-Fahrer hatte offenbar wegen gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über seinen Lkw verloren. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war ein 34-jähriger Lkw-Fahrer an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach nach rechts von der Straße abgekommen. Anschließend fuhr der Sattelzug über den Grünstreifen an der Anschlussstelle und krachte gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand des Beschleunigungsstreifens.

Gegenüber der Polizei teilte der 34-Jährige mit, dass ihm während der Fahrt schwarz vor Augen geworden war. Daraufhin habe er die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Der junge Trucker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus flogen Teile des geladenen Getreides aus dem kaputten Auflieger. Da außerdem Betriebsstoffe in den Boden sickerten, wurde die Umweltbehörde verständigt.