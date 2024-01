Lkw kippt um und blockiert Fahrbahn: A4-Sperrung nach über 15 Stunden aufgehoben!

Dresden - Unfall auf A4 bei Wilsdruff ( Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge )! Am späten Freitagabend kollidierten dort zwei Lkws. Mittlerweile konnte die Vollsperrung aufgehoben werden.

Die A4 in Fahrtrichtung Chemnitz musste über 15 Stunden wegen zweier Unfälle voll gesperrt werden. © Roland Halkasch

Ersten Angaben zufolge hielt ein Mercedes-Benz-Sattelzug gegen 18.35 Uhr wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen.

Aus bislang ungeklärter Ursache krachte der Fahrer (42) eines Mercedes-Benz-Gliederzugs in den stehenden Lkw, geriet ins Schleudern, kippte auf die Seite und blieb in der Mittelleitplanke stecken.



Wie die Polizeidirektion auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde der 42-Jährige dabei verletzt.

Infolge des Unfalls waren alle Spuren in Richtung Chemnitz blockiert. Dies wurde einem hinterherfahrenden Kleintransporter unmittelbar danach zum Verhängnis. Er krachte voll ins Trümmerfeld hinein.

Die Fahrtrichtung musste bis zum Dreieck Nossen komplett gesperrt werden. Auch am Samstagmorgen war zunächst infolge der Bergungsmaßnahmen noch kein Durchkommen.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wilsdruff von der Autobahn abgeleitet. Es staute sich über vier Kilometer. "Gegen 9.55 Uhr erfolgte die Freigabe der Fahrspuren", so ein Polizeisprecher. Über 15 Stunden dauerte damit die Sperrung an.