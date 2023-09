12.09.2023 07:29 Lkw kracht auf A4 in Pannen-Toyota: Vater und Tochter schwer verletzt

Schwerer Unfall am frühen Montagabend auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - Schwerer Unfall am frühen Montagabend auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Nach der Kollision mit dem Toyota rutschte der Lkw eine Böschung hinunter und blieb im angrenzenden Feld stehen. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Wie die Autobahnpolizei erklärte, ereignete sich die Kollision zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West. Den Angaben nach musste ein Toyota wegen eines technischen Defektes auf dem Standstreifen anhalten. Ein Lkw - der auf dem rechten von drei Fahrstreifen fuhr - geriet aus bislang noch unbekannten Gründen zu weit nach rechts und krachte mit dem linken Heck des Pannen-Toyotas zusammen. Das Auto wurde daraufhin in die angrenzende Leitplanke gedrückt und blieb dort stark zerstört stehen. Der Lkw-Fahrer driftete nach der Kollision weiter nach rechts ab, durchbrach die angrenzende Leitplanke und fuhr die Böschung hinab. Dabei kippte der Anhänger um, das ganze Gespann blieb auf einem Feld stehen. Unfall A4 Mann aus Sachsen-Anhalt sorgt für Verkehrschaos auf A4 und flüchtet! Bei dem Unfall wurden der 41-jährige ukrainische Toyota-Fahrer sowie seine 17-jährige Tochter schwer verletzt. Sie mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bezifferte den vorläufigen Gesamtschaden auf 100.000 Euro. Wegen der Kollision war die A4 in Richtung Frankfurt am Main für eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein drei kilometerlanger Rückstau. Anschließend war die rechte Spur für mehrere gesperrt. Grund dafür war die Bergung des im Feld stehenden Lkws. Der Toyota wurde stark zerstört. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

