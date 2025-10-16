Lkw kracht gegen Lkw: A4 in Richtung Dresden voll gesperrt

Gotha - Vollsperrung auf der A4 ! In der Nacht zu Donnerstag ist ein Laster auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Gotha gegen einen weiteren Lkw geprallt.

Wegen eines Lkw-Unfalls kann die A4 in Richtung Dresden auf Höhe Gotha derzeit nicht befahren werden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Nach Polizei-Angaben kam ein Sattelzug kurz vor 3 Uhr auf den rechten Standstreifen ab, wo bereits ein weiterer Lkw aufgrund eines Reifenschadens stand.

Infolgedessen krachten beide Fahrzeuge ineinander und gerieten anschließend in den Straßengraben. Es entstand Totalschaden.

Die zwei Insassen im Alter von 45 und 46 Jahren haben leichte Verletzungen erlitten und sind ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizei riss vom Lkw des Unfallverursachers eine Wechselbrücke ab, die nun auf den Spuren liegt. Die Fahrtrichtung Dresden sei daher dicht.