Stau auf A4 bei Chemnitz: Lkw in Brand geraten

Chemnitz - Feueralarm auf der A4 bei Chemnitz ! Am Montagmorgen ging ein Lkw in Flammen auf. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Stau auf der A4 bei Chemnitz! Ein Laster brannte am Montagmorgen - die Autobahn wurde in Richtung Chemnitz gesperrt. © Haertelpress

Gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr auf die A4 gerufen: Zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und Chemnitz-Glösa war ein Laster in Brand geraten.



Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge rückten an, die Autobahn musste in Richtung Chemnitz komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau.



Später konnte zunächst der linke Fahrstreifen befahren werden, am frühen Montagnachmittag wurde die komplette Autobahn wieder freigegeben.