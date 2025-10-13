Stau auf A4 bei Chemnitz: Lkw in Brand geraten
Chemnitz - Feueralarm auf der A4 bei Chemnitz! Am Montagmorgen ging ein Lkw in Flammen auf. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.
Gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr auf die A4 gerufen: Zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und Chemnitz-Glösa war ein Laster in Brand geraten.
Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge rückten an, die Autobahn musste in Richtung Chemnitz komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau.
Später konnte zunächst der linke Fahrstreifen befahren werden, am frühen Montagnachmittag wurde die komplette Autobahn wieder freigegeben.
Unklar ist auch, wie es zum Lkw-Brand kommen konnte - auch der Sachschaden steht noch nicht fest. Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt.
Erstmeldung, 13. Oktober, 11.01 Uhr; zuletzt aktualisiert am 13. Oktober um 16.26 Uhr.
Titelfoto: Haertelpress