Massencrash bei Erfurt: Fünf Autos knallen auf A4 zusammen, zwei Verletzte

Wegen eines Unfalls stockte der Verkehr am Donnerstagabend auf der A4 bei Erfurt. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, war eine 67-jährige Autofahrerin beim Auffahren in Erfurt-Ost in Richtung Frankfurt am Main direkt in die linke Spur gezogen.

Ein folgender Verkehrsteilnehmer bremste daraufhin, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die 67-Jährige kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und fuhr gegen eine Leitplanke. Anschließend krachte sie gegen drei weitere Autos in der rechten bzw. mittleren Spur. Bei den Zusammenstößen wurden insgesamt zwei Personen verletzt.