Mehrere Fahrzeuge und ein Lastwagen beteiligt: Unfall auf A4 legt Kölner Verkehr lahm

Köln - Wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Lastwagen war die A4 bei Köln am Dienstagmittag zeitweilig gesperrt.

Wegen eines Unfalls auf der A4 bei Köln hat sich am Dienstag ein kilometerlanger Stau gebildet. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 berichtet, hat sich der Unfall zwischen der Anschlussstelle Köln-Poll und dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg in Fahrtrichtung Köln zugetragen.

Weil die Situation zunächst unübersichtlich war, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Im Laufe des Einsatzes war dann aber schnell klar: Es gibt nur Leichtverletzte. Dementsprechend konnte der Hubschrauber wieder abziehen.

Die Autobahn war am Nachmittag zeitweilig in Fahrtrichtung Köln gesperrt und es hatte sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Seit 15.15 Uhr rollt der Verkehr allerdings auf zwei der drei Spuren wieder an.