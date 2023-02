Mercedes fängt im Jagdbergtunnel an zu brennen: Fahrer löscht das Feuer allein

Jena - Im Jagdbergtunnel auf der A4 bei Jena hat am späten Dienstagabend ein Mercedes angefangen zu brennen.

Der 23-jährige Fahrer reagierte blitzschnell und löschte die Flammen ohne fremde Hilfe. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Ein Autofahrer hatte das Feuer während der Fahrt bemerkt und den 23-jährigen Mercedes-Fahrer darauf aufmerksam gemacht, berichtet die Autobahnpolizei. Im Anschluss steuerte der junge Mann aus Gelsenkirchen sein Auto geistesgegenwärtig in eine Pannenbucht der Tunnelanlage.

Der 23-Jährige stieg in der Folge aus seinem Fahrzeug und versuchte mit einem Feuerlöscher aus seinem Mercedes die Flammen selbstständig zu löschen.

Allerdings genügte der Feuerlöscher aus dem Auto nicht, um den Brand an der rechten unteren Fahrzeugseite zu bekämpfen.

Der junge Mann benutzte im weiteren Verlauf einen Feuerlöscher aus dem Tunnel und konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen. Die Einsatzkräfte überprüften anschließend noch die Temperatur des Mercedes und reinigten die Fahrbahn.

Aus diesem Grund musste der Jagdbergtunnel in Richtung Dresden sowie in Richtung Frankfurt am Main voll gesperrt werden. Nach rund 45 Minuten waren die Maßnahmen beendet und der Verkehr konnte wieder fließen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.