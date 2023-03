16.03.2023 15:50 865 Mercedes-Lkw kracht bei A4-Raststätte in Sattelauflieger: 100.000 Euro Sachschaden!

Auffahrunfall nahe Wilsdruff! Am heutigen Donnerstagmorgen ist an einer Raststätte der A4 ein Sattelzug in einen weiteren Lkw gekracht.

Von Maximilian Schiffhorst

Wilsdruff - Auffahrunfall nahe Wilsdruff! Am heutigen Donnerstagmorgen ist an einer Raststätte der A4 ein Sattelzug in einen weiteren Lkw gekracht. In der Zufahrt einer A4-Raststätte ereignete sich am Donnerstagmorgen ein heftiger Auffahrunfall zweier Lkw. © Roland Halkasch Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Nachfrage erklärte, fuhr der Fahrer (39) eines Mercedes-Lkw gegen 6.55 Uhr an der Zufahrt zur Raststätte "Dresdner Tor" (Richtungsfahrbahn Dresden) auf den Sattelauflieger eines Volvo-Lkw auf. Der nach ersten Informationen mit Betonteilen beladene Auflieger bohrte sich ins Fahrerhaus des Mercedes und zerstörte es fast vollständig. Sowohl Motor als auch Getriebe sollen infolge des Unfalls herausgerissen worden sein. Laut Polizei parkte der Volvo-Fahrer, dessen Geschlecht und Alter bislang nicht belannt sind, verbotenerweise in der Zufahrt zum Parkplatz. Der Crash könnte somit auf das Übersehen des Volvo-Lkws zurückzuführen sein. Unfall A4 Heftiger Crash auf der A4 bei Chemnitz: VW kracht mit Seat zusammen und überschlägt sich "Der 39-Jährige stand jedenfalls nicht unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss", so der Sprecher. Die Zufahrt wurde durch die Polizei bis 10.30 Uhr gesperrt, ab dann übernahm die Autobahnmeisterei. Die A4 selbst blieb uneingeschränkt befahrbar, jedoch stauten sich zahlreiche Lkws, die auf die Raststätte fahren wollten. Die Front des Mercedes-Lkw ist nach dem Crash kaum wiederzuerkennen. © Roland Halkasch Alle Unfall-Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Titelfoto: Roland Halkasch