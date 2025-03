90-Jähriger wendet auf A4: 40.000 Euro Sachschaden und Vollsperrung

Ein 90-jähriger Toyota-Fahrer hat mit einem waghalsigen Wendemanöver die A4 lahmgelegt. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der 90-Jährige war mit seinem Prius am Montagmittag in Richtung Görlitz unterwegs, als er gegen 11.55 Uhr am Autobahndreieck Dresden-Nord plötzlich umkehren wollte, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte.

Bei dem Versuch, die verpasste Ausfahrt durch eine Geisterfahrt doch noch zu erreichen, kollidierte der Senior mit einer VW-Fahrerin (52).

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Infolge der fahrlässigen Aktion entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.