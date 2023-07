Peugeot überschlägt sich mehrfach: Fahrer mit A4-Baustelle überfordert

Infolge der Überschläge lag der Peugeot letztlich rund 70 Meter entfernt von der A4 auf einem Feld. Die Bergung wurde dadurch zur Herausforderung. © Feuerwehr Bautzen

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war der 29-Jährige am gestrigen Samstag gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Dresden unterwegs, als er sich in Höhe der Anschlussstelle Bautzen-West zu Beginn der Baustelle nicht rechtzeitig genug für die richtige Fahrspur entschied.

Er fuhr mehrere Warnbaken um und verlor schließlich die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann durchbrach den angrenzenden Wildschutzzaun der Autobahn und überschlug sich mehrfach auf einem Feld.

Umgehend eilten Rettungskräfte zum Unfallort. Auch die Feuerwehr wurde aufgrund einer möglichen Brand-Entwicklung hinzugerufen. Glücklicherweise konnten keine Flammen festgestellt werden.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, konnte es mittlerweile jedoch wieder verlassen.

Die Bergung des Peugeot gestaltete sich kompliziert, da das Fahrzeug erst nach circa 70 Metern auf dem Feld zum Liegen kam.