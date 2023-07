30.07.2023 08:20 913 Porsche kracht auf A4 in Leitplanke: 21.000 Euro Schaden

Auf der A4 bei Glauchau ist am Samstagabend ein Porsche-Fahrer in die Leitplanke gekracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Glauchau - Heftiger Crash auf A4 bei Glauchau (Landkreis Zwickau)! Auf der A4 krachte am Samstagabend ein Porsche in die Leitplanke. (Symbolbild) © dpa/Stefan Puchner Am Samstagabend gegen 18 Uhr war ein Porsche-Fahrer (20) Richtung Dresden unterwegs. Nach der Anschlussstelle Glauchau/Ost kam der Sportwagen bei Regen von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitplanke. Laut Polizei war der 20-Jährige zu schnell unterwegs. Unfall A4 Stau nach Baustellen-Crash auf A4 bei Chemnitz Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei dem Crash entstand ein Schaden von circa 21.000 Euro.

Titelfoto: dpa/Stefan Puchner