10.11.2023 11:23 Schwerer Crash auf A4: Beide Fahrtrichtungen gesperrt, VW-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten am Freitagmorgen auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main.

Von Christian Rüdiger

Schmölln - Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten am Freitagmorgen auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main. Wegen Bergungsarbeiten mussten die Einsatzkräfte auf die A4 in Richtung Dresden komplett dichtmachen. © Björn Walther Wie die Autobahnpolizei inzwischen erklärte, hatte sich das Unglück auf Höhe der Anschlussstelle Schmölln ereignet. Vier Fahrzeuge waren dabei in den Unfall verwickelt. Den Angaben nach war ein 63-Jähriger mit einem Volkswagen vom Beschleunigungsstreifen direkt nach links auf den linken Fahrstreifen gezogen. Hierbei missachtete er den Verkehr und übersah einen sich nähernden BMW. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den VW auf. Der BMW schleuderte daraufhin auf die rechte Spur, wo es zur Kollision mit einem Lkw kam. Darüber hinaus wurde ein weiteres Auto auf dem mittleren Fahrstreifen beschädigt. Der BMW-Fahrer überstand den Unfall glimpflich. Er verletzte sich leicht. Deutlich schwerer erwischte es den 63-Jährigen im VW. Der Mann musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Unfall A4 Langer Stau auf der A4: Lkw-Fahrer stirbt am Steuer Wegen des Auffahrunfalls und der anschließenden Kettenreaktion musste die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Außerdem war die A4 in Richtung Frankfurt am Main für eine Stunde und 45 Minuten voll gesperrt. Die A4 in Richtung Dresden sperrten die Einsatzkräfte für rund 45 Minuten. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert.

Titelfoto: Björn Walther