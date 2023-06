Schwerer Unfall auf A4: Audi-Fahrer rast in Böschung und überschlägt sich

Eschweiler/Köln - Bei einem Unfall auf der A4 bei Eschweiler hat sich am Freitag ein Audi-Fahrer (40) überschlagen und schwer verletzt.

Der 40-Jährige erlitt bei dem Crash auf der A4 schwere Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Laut einem Sprecher der Kölner Polizei war der 40-Jährige am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr auf der A4 Richtung Heerlen unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Weisweiler plötzlich in Schleudern geriet.

In der Folge kam der Audi Q8 nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung neben der Autobahn hoch und überschlug sich anschließend mehrfach.

Der Wagen sei schließlich auf der Fahrerseite liegengeblieben und auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.