Schwerer Unfall auf A4: Mercedes kracht am Stauende in zwei Laster!

Görlitz - Am Donnerstagabend kam es auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz zu einem heftigen Verkehrsunfall , bei dem drei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Nach einer Kollision mit einem Kleinlaster krachte der Mercedes-Fahrer (57) mit der Fahrerseite in das Heck eines Tanklastwagens. © Philipp Grohmann/LausitzNews

Gegen 20.15 Uhr fuhr der Fahrer (22) eines Renault-Kleinlasters auf der Autobahn in Richtung Görlitz, als er am Stauende bei der Anschlussstelle Niederseifersdorf aus bisher unbekannter Ursache vom linken in den rechten Fahrstreifen einscherte.

Dabei übersah er offenbar den Mercedes eines 57-Jährigen, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Freitagmorgen. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision mit dem Renault wurde der Mercedes auf einen Scania-Tanklastwagen aufgeschoben, der von einem 39-Jährigen gesteuert wurde. Mit der Fahrerseite krachte der Wagen in das Heck des Lasters.

Am Ende der Kettenreaktion standen drei schwer verletzte Personen, darunter der Renault-Fahrer sowie eine Beifahrerin (56) im Mercedes. Beide wurden per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu der dritten Person konnte die Polizei bisher keine Angaben machen, wahrscheinlich handelte es sich aber um den Mercedes-Fahrer.