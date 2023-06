05.06.2023 17:04 Schwerer Unfall auf der A4: BMW überschlägt sich mehrfach, Frau wird aus Auto geschleudert

Zu einem schweren Unfall kam es am gestrigen Sonntagabend auf der A4 in Richtung Köln. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwebt in Lebensgefahr.

Von Florian Fischer

Köln - Zu einem schweren Unfall kam es am gestrigen Sonntagabend auf der A4 in Richtung Köln. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwebt in Lebensgefahr. Bei einem Unfall auf der A4 sind drei Personen schwer verletzt worden, eine davon sogar lebensgefährlich. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa Wie die Polizei meldete, ereignete sich der heftige Crash gegen 20.15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Eschweiler-West. Demnach war ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Kia ProCeed auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als er nach rechts auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt wechseln wollte, krachte er mit einem 3er BMW zusammen. Dieser überschlug sich aufgrund des schweren Zusammenstoßes mehrfach und blieb dann in einem Grünstreifen liegen. Dabei wurde eine 53-jährige Mitfahrerin, die auf der Rücksitzbank gesessen hatte, nach Zeugenaussagen aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Unfall A4 52-Jähriger hat Panne auf der A4 und trinkt aus Frust Alkohol? Polizei ermittelt Zwei weitere Personen - ein 23-Jähriger und ein 43-jähriger Mann, die sich ebenfalls in dem 3er BMW befanden - verletzten sich schwer. Der Unfallverursacher hingegen blieb unverletzt. Wer den BMW gefahren hat, ist noch nicht geklärt. Dies ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa