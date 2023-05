23.05.2023 06:44 3.412 Schwerer Unfall auf der A4: Opel Kleinbus landet auf dem Dach

Am Montagabend verunglückte ein Kleinbus-Fahrer an der Abfahrt Wüstenbrand auf der A4. Er wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Sarah Müller

Wüstenbrand - Am Montagabend kam es auf der A4 zu einem heftigen Unfall. Der Kleinbus-Fahrer musste aus dem Fahrzeug befreit werden. © Andreas Kretschel Ein Opel Kleinbus war gegen 20 Uhr auf der A4 in Richtung Erfurt unterwegs und wollte die Autobahn an der Abfahrt Wüstenbrand (Landkreis Zwickau) verlassen. Dabei kam er ersten Informationen zufolge nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr Chemnitz stabilisierte das Fahrzeug und befreite den Fahrer aus dem Kleinbus. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Unfall A4 Reifenplatzer auf A4: Zwei Fahrzeuge werden abgeschleppt, Autobahn teilweise voll gesperrt Das Fahrzeug war nach dem Unfall Schrott. Wieso der Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen ist, ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. Während der Bergung und der Unfallaufnahme musste die Abfahrt voll gesperrt werden.

Titelfoto: Andreas Kretschel