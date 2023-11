Skoda übersieht Seat: Schwerer Unfall auf der Fischhausstraße

Bei ungemütlichem Herbstwetter kam es am Mittwochabend zu einem Unfall auf der Fischhausstraße. © Roland Halkasch

Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr: Ein 58-Jähriger in seinem Skoda Superb wollte soeben aus der Einfahrt des Restaurants "Historisches Fischhaus" kommend nach links auf die Fischhausstraße in Richtung Bautzner Landstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit war dort ein Seat Alhambra (Fahrer 44) in Richtung Radeberg unterwegs. Es war regnerisch, die Witterungsbedingungen ungünstig.

Als der Skoda aus der Ausfahrt rollte, kam es zum Crash. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat gegen einen Baum geschleudert, die Front völlig zerstört. Der Van ist wohl nur noch Schrott. Auch der Skoda wurde schwer beschädigt: Das Auto drehte sich infolge des Unfalls um 180 Grad und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Sofort eilten die Einsatzkräfte den Verunfallten zu Hilfe. Der 44-jährige Seat-Fahrer kam mit Verletzungen unbestimmten Schweregrades ins Krankenhaus, teilte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage mit. Auch der 58-jährige Skoda-Lenker wurde demnach leicht verletzt.

Die eingetroffene Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Auf der wichtigen Straße nach Radeberg kam es zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen.