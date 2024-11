Tödlicher Horror-Crash auf A4: Kia schießt über Leitplanke in Gegenverkehr, Autofahrer stirbt

Meerane/Schmölln - Tödlicher Horror-Crash auf der A4 zwischen Sachsen und Thüringen ! Am heutigen Freitagmorgen schoss eine Kia-Fahrerin (47) über die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr. Dabei landete der Kia auf einem entgegenkommenden Audi. Der Fahrer (†62) hatte keine Chance - er starb bei dem schrecklichen Unfall.

Ein Bild der Verwüstung auf der A4 bei Meerane: Ein Kia krachte in den Gegenverkehr und landete auf einem Audi. Der Fahrer (†62) starb noch an der Unfallstelle. © Andreas Kretschel

Der schwere Crash geschah kurz vor 8 Uhr zwischen Meerane (Landkreis Zwickau) und Schmölln: Laut einer Polizeisprecherin kam die Kia-Fahrerin in einem Baustellenbereich rechts von der Autobahn ab. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Mittelleitplanke und schoss anschließend in den Gegenverkehr.

Der Kia landete dabei auf einem entgegenkommenden Auto - der Wagen wurde buchstäblich begraben!

Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld: Überall verteilten sich Fahrzeugteile, die Autobahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Der 62-jährige Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Kia-Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Trotz des schrecklichen Unfalls gab es dennoch ein kleines Wunder: Aus dem völlig demolierten Audi konnte die Feuerwehr einen nahezu unverletzten Hund retten. Der Labradormischling wurde zur Behandlung zu einem Tierarzt gebracht.