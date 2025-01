Tödliches Drama auf A4: Frau bei Unfall aus Suzuki geschleudert

Eisenach - Bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Eisenach ist am Donnerstag eine 56-Jährige gestorben.

Bei dem Unfall kam eine 56-Jährige ums Leben. © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Suzuki an der Auffahrt Eisenach-West in Richtung Frankfurt am Main auf die Autobahn aufgefahren. Hierbei verlor sie allerdings plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und fuhr gegen eine Betonleitwand.

Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den Suzuki der 56-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die Frau aus ihrem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der 25-Jährige und ein Beifahrer verletzten sich.

Die A4 in Richtung Dresden sowie Frankfurt am Main war anschließend zwischen Eisenach-Ost und Eisenach-West für mehrere Stunden bis in die Nacht gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Der Verkehr wurde in beide Richtungen an der Anschlussstelle Eisenach-West abgeleitet.

Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer entsprechend, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Neben der Autobahnpolizei Thüringen waren zusätzlich auch die Landespolizei, ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.